Kerkük'te kolera salgını uyarısı
Irak'ın Kerkük kentinde bir kişinin koleraya yakalanmasının ardından salgın riskine karşı önlem uyarısı yapıldı.
Kerkük Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte bir kişide kolera virüsü tespit edildiği belirtildi.
Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, virüsün yayılmaması için önlemlerin artırılması istendi.
Virüsün özellikle su yoluyla bulaşma tehlikesine işaret edilerek halka uyarıda bulunulan açıklamada bu kapsamda Sağlık Müdürlüğünün vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına başladığı ifade edildi.
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