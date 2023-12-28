Kerkük'te silahlı saldırı: Pazarın içinde polisi vurdu

Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:56

Güncelleme: 28.12.2023 - 17:56

Irak’ın Kerkük şehrinde pazar yerine silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynakları, silahlı saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, silahlı saldırganın pazardaki bir polis memuruna arkadan yaklaşarak başından vurduğu, ardından çevredekilere ateş ederek olay yerinden kaçtığı görüldü.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, olayın terörle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.