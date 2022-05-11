Kerkük'te terör operasyonu: 9 terörist öldürüldü

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:20

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak ordusu tarafından Sergaran beldesi yakınlarında 9 Mayıs'ta terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki Grav Tepesi yakınlarında terör örgütü mensuplarının saklandığı bir sığınağın imha edildiği ve sığınakta bulunan 9 teröristin öldürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, öldürülenler arasında aranan teröristlerin de bulunduğu kaydedildi.

Terör örgütü IŞİD'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.