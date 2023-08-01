Keşfedilen 2 bin yıllık Demir Çağı savaşçısının kadın olduğu tespit edildi

Yayınlanma: 01.08.2023 - 13:54

Güncelleme: 01.08.2023 - 13:54

İngiltere'de yaklaşık 20 yıldan uzun bir süre önce ortaya çıkarılan 2 bin yıllık Demir Çağı savaşçısı bir kişinin mezarında bulunanlar arkeologları şaşkına çevirdi.

Keşfedilen mezarda insan kalıntılarının yanında, bir kılıç ve aynı zamanda bir ayna tespit edildi.

Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kalıntılar üzerinde yapılan yeni bir diş analizi, İngiltere'nin güneybatı kıyısındaki takımadalardan biri olan Scilly Adası'nda bulunan alana gömülen kişinin muhtemelen savaşçı bir Demir Çağı kadını olduğunu ortaya koyuyor.

Bilim insanları, savaşçının cinsiyetini belirlemek diş minesi analizi yaparak, %96 olasılıkla savaşçının bir kadın olduğu sonucuna varabildi.

Arkeologlar M.Ö. birinci yüzyıla ait bu gizemli mezar alanını ilk olarak 1999 yılında bulmuşlardı. Sanduka ya da taşla kaplı mezarda demir bir kılıç bulunduğundan, o zamanki araştırmacılar buraya gömülen kişinin muhtemelen bir erkek olduğu sonucuna varmışlardı.

Ancak yapılan açıklamaya göre, mezarda bir sapla donatılmış bronz bir ayna da bulunduğundan, uzmanlar kişinin cinsiyeti konusunda kafaları karıştı. Mezarda ayrıca, metal bir broş, spiral yüzük ve bir kalkan kalıntısı da bulundu.

MEZARDAKİ EŞYALARIN ÇEŞİTLİ KULLANIM ALANLARI

Demir Çağı'nda aynaların önemli bir yere sahip olduğu ve birden fazla kullanım alanı olduğu kaydedildi. Araştırmacılar, mezarda bulunan aynanın iletişim kurmak için kullanıldığını, yüzeyinden ışık yansıtarak diğer savaşçılara saldırmaları için işaret verildiğini dile getirdiler.

Çalışmaya göre, yansıtıcı nesnelerin ritüelistik amaçları da vardı ve bir baskının başarılı olmasını sağlamak veya savaşa giden savaşçıların güvenli bir şekilde geri dönmesi için "doğaüstü dünya" ile iletişim kurmak için kullanılmış olabilir.