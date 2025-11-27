Kevin Spacey, üç erkeğin cinsel saldırı iddiasıyla yargılanacak

Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey, üç erkeğin kendisine yönelttiği cinsel saldırı iddiaları nedeniyle gelecek yıl Londra Yüksek Mahkemesinde sivil bir davayla yüzleşecek. Davacılar, Spacey’nin 2000–2013 yılları arasında kendilerine birden fazla kez saldırıda bulunduğunu öne sürerek ünlü aktöre dava açtı.

Çarşamba günü yapılan duruşmada hâkim, 12 Ekim 2026 için geçici duruşma tarihi önerdi. Mahkeme, iddiaların tek bir davada mı, yoksa her biri için ayrı ayrı üç duruşma şeklinde mi ele alınacağına daha sonra karar verecek.

Spacey, tüm suçlamaları reddediyor. Ünlü oyuncu, üç iddiadan ikisini resmi olarak inkâr ederken, üçüncü iddiaya ilişkin savunmasını ise henüz mahkemeye sunmadı. Spacey, 2023’te görülen ceza davasında yöneltilen dokuz cinsel suçlamanın tamamından beraat etmişti.

Ceza davasında ifade veren iki kişi de Yüksek Mahkeme’de sivil dava açtı.

• LNP takma adlı davacı, Spacey’nin kendisine 2000–2005 arasında yaklaşık 12 kez saldırıda bulunduğunu iddia ediyor.

• GHI kod adlı diğer davacı ise Spacey ile Old Vic Tiyatrosu’ndaki bir atölye aracılığıyla tanıştığını, 2008’de yaşanan olayın kendisine psikiyatrik zarar ve maddi kayıp verdiğini öne sürüyor. GHI’nin 2022’de açtığı dava, yürüyen ceza soruşturması nedeniyle askıya alınmıştı.

Spacey’nin suçlamaları reddettiği üçüncü kişi ise kimliğini gizlemeyen Ruari Cannon oldu. Cannon, 2013’te Old Vic’te sahnelenen Sweet Bird of Youth oyununun prömiyeri sonrası düzenlenen bir partide Spacey’nin kendisini elle taciz ettiğini iddia ediyor. Cannon, bu iddialarını 2024’te yayınlanan Channel 4 belgeseli Spacey Unmasked’da da dile getirmişti. Spacey ise bu iddiaları “Saçmalık, asla böyle bir şey olmadı” sözleriyle reddetti.

Üç davacıyı temsil eden avukat Elizabeth-Anne Gumbel KC, yazılı beyanında davanın tek duruşmada görülmesi gerektiğini, aksi durumda hem müvekkillerinin hem de Spacey’nin birden fazla kez ifade vermek zorunda kalacağını belirtti.

Kevin Spacey, geçmişte zaman zaman “kötü davranışlarda bulunduğunu” kabul etmiş ancak kendisine yöneltilen eylemleri tanımlarken “elle taciz (grope)” ifadesini kullanmayı reddetmişti. Ünlü oyuncu, 2004–2013 yılları arasında Old Vic Tiyatrosu’nun sanat direktörlüğünü yapmıştı.