Kiev Belediye Başkanı'ndan 'elektrik tasarrufu' çağrısı
Kiev Belediye Başkanı, enerji tesisinin vurulduğu saldırıların ardından "elektrik tasarrufu" çağrısı yaptı.
Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Rus güçlerinin bu sabah düzenlediği saldırılarda, iki altyapı tesisinin hasar gördüğünü belirterek şehir sakinlerinden elektrik tasarrufunda bulunmalarını istedi.
Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılar sonucu iki altyapı tesisinde hasar oluşması nedeniyle Kiev'in bazı bölgelerindeki evlerde su ve elektrik hizmetinin kısıtlı olarak sağlandığını belirtti.
Bazı evlerde su şebekesindeki basınçta azalma olduğunu aktaran Kliçko, "Tüm Kiev sakinlerini mümkün olduğu kadar elektrik tasarrufu yapmaya çağırıyorum. Klima, elektrikli su ısıtıcı, mikrodalga fırın gibi fazla elektrik tüketen aletleri açmayın" ifadesini kullandı.
DÜN DÜZENLENEN SALDIRIDA ÖLENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Kliçko, dün, Kiev'e intihar İHA'ları düzenlenen saldırıda hedef alınan apartmanın enkazından 1 kişinin daha cesedine ulaşıldığını bildirdi. Böylece dünkü saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 5'e yükseldi.
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