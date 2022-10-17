Son Dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Son dakika haberi... Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

AA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 07:19
Son Dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
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Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

Saldırıların neyle gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti.


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