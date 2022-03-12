Kiev bölgesinde donmuş gıda deposu bombalandı

Ukrayna Acil Durum ekipleri dün gece geç saatte Kiev bölgesinde bulunan donmuş gıda deposunun Rus bombardımanı sonucu tamamen yandığını açıkladı.

DHA
12 Mart 2022 Cumartesi, 10:57
Kiev bölgesinde donmuş gıda deposu bombalandı
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Ukrayna Acil Durum ekipleri dün gece geç saatte Kiev bölgesinde bulunan Brovary kentinde donmuş gıda deposunun Rus bombardımanı sonucu tamamen yandığını açıkladı.

Bombardıman sırasında deponun boş olduğunu belirten yetkililer, 20 kişilik itfaiye ekibiyle olaya müdahale edildiğini ifade etti.   



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