Kiev'de elektrik kesintileri başladı
Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını vurmasının ardından Kiev'de planlı elektrik kesintileri başladı.
Ukrayna, Rusya'nın füze saldırısı ile ülke genelinde enerji altyapı tesislerini kaybetti. Ukrayna'da, yaşanan kaybın ardından enerji tasarrufu için planlanan elektrik kesintileri başladı.
Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK, Ukrayna'nın enerji dağıtıcısı Ukrenergo'nun "kazaları önlemek" için başkentte elektrik kesintileri başlattığını açıkladı.
DTEK, kesintilerin yerel saatle 11.13'te başladığını ve kesintilerin üç grupta yapılacağını söyledi.
DTEK ayrıca, kesintilerin "dört saatten fazla" sürmeyeceğini, ancak "güç kaynaklarında yaşanan hasarın büyüklüğü sebebiyle daha uzun" sürebileceğini sözlerine ekledi.
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