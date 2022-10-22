300 milyar Euro’dan fazla dondurulmuş Rus varlıkları Ukrayna için kullanacak

22 Ekim 2022 Cumartesi, 15:59

Brüksel’de 20 ve 21 Ekim’de Avrupa Birliği Konseyi altında toplanan liderler, iki günlük toplantı sonrasında aldıkları kararları açıkladı. Buna göre Rusya yaşanan enerji ve ekonomik krizin tek sorumlusu ilan edilirken Kiev’in İHA ve füzelerle hedef alınması kınandı. AB liderleri Ukrayna’nın 4 bölgesinde ilan edilen ilhak kararını da ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla uyumlu olarak reddetti.

SAVAŞ SUÇLARI

Savaş suçları konusunda alınan kararda “Avrupa Birliği, Rusya'dan ve tüm faillerden ve suç ortaklarından hesap sorma konusundaki kararlı taahhüdünü ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı tarafından yürütülen soruşturmalara güçlü desteğini yineler” denildi.

DONDURULMUŞ VARLIKLAR UKRAYNA’NIN İNŞASINDA HARCANACAK

Ukrayna’ya kışa hazırlık amaçlı nakit yardımının devam edeceği ifade edilen karar metninde “Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya makro finansal yardım olarak kalan 3 milyar Euro'nun zamanında sağlanması çağrısında bulunuyor” denildi. Konsey, ayrıca AB Komisyonu’nu Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek için Rusya’nın ve Rus iş insanlarının “dondurulmuş varlıklarını” kullanmayı amaçlayan AB ve uluslararası hukuka uygun “seçenekler” bulmaya çağırdı. Estonya Başbakanı Kaja Kallas, dün basına yaptığı açıklamada şimdiye kadar 300 milyar Euro'nun üzerinde Rus varlığının dondurulduğunu belirterek "Hadi bunu Ukrayna'ya yardım etmek için kullanalım" dedi.

TAHIL ANLAŞMASINI UZATIN

AB Konseyi, İranlı yetkilileri ABD gibi Rusya’ya verdiği askeri destekten dolayı kınadı. Liderler, Kasım ayında sona erecek BM Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılması çağrısında bulundu ve karar metninde “AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları, üçüncü ülkeler ile Rusya arasında tarım veya gıda ürünlerinin ihracatını yasaklamamaktadır” denildi.

ENERJİDE TEK PAZAR

Kuzey Akım boru hatlarındaki ‘sabotaja’ değinilen karar metninde ülkelerin depo doldurma ihtiyaçlarının yüzde 15'ine eşdeğer tekli alımlar haricinde “gönüllü ortak doğal gaz alımı” konusunda fikir birliğine varıldığı vurgulandı. Enerji fiyatlarının yükselmemesi için doğal gaza tavan fiyatı koyulması konusunda geçici çalışma grubu ve dinamik fiyatlama koridoru planlaması kararı alındı.

AB’nin Çin ile olan ilişkilerinin görüşüldüğü Konsey toplantısında 14 Aralık’ta yapılacak AB-ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) Zirvesi öncesi hazırlık yapılmasına karar verildi.