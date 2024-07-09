‘Kiev’in en zor günlerinden biri’

Yayınlanma: 09.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.07.2024 - 04:00

Rusya’nın Ukrayna geneline 40’tan fazla füzeyle saldırdığı kaydedildi. Füzeler, Kiev, Dnipro, Krivoy Rog, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinde çeşitli altyapı tesisleri, askeri noktalar ve fabrikaları vurdu. Saldırıda Ukrayna genelinde en az 36 sivil yaşamını yitirirken 110’dan fazla kişi de yaralandı. Kiev’de bulunan en büyük çocuk hastanesi de saldırıdan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Yetkililer, hastanede enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü, kesin ölü ve yaralı sayısının bu çalışmaların sonucunda açıklanacağını söyledi. Ayrıca başkentte bir günlük yas ilan edildi.

Öte yandan NATO liderler zirvesi öncesi Polonya’da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’ya karşı misilleme sözü verirken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplanmasını istedi. Kiev, füze saldırısının terörist saldırı olarak nitelendirken Batı dünyasına Ukrayna’ya hava savunma sistemlerini acilen vermeleri konusunda çağrılarını yineledi.

Kiev’de üst üste dört kez hava alarmı verilirken uzun zamandan beri ilk defa metro, hava saldırısından kaçmak isteyenlerin akınına uğradı. Çocuk hastanesinin vurulması, Rusya’ya uluslararası tepkilerin artmasına neden oldu.

‘PATRİOT’ İDDİASI

Rusya Savunma Bakanlığı ise çocuk hastanesindeki hasarın Ukrayna’nın Patriot füzelerinin parçalarının isabet etmesi sonucunda meydana geldiğini söyleyerek Kiev yönetiminin NATO zirvesi öncesinde Moskova’ya karşı Batı’yı kışkırtmaya çalıştığını iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu füze saldırılarının bir misilleme olduğunu belirtti.

