Kıl payı ölümden döndü: Burun tıkanıklığından şikayet ederek hastaneye gitti!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 15:44

Güncelleme: 07.05.2024 - 15:44

59 yaşındaki Taylandlı bir kadın bir haftadan uzun bir süredir burun tıkanıklığı ve yüz ağrısından şikayet ederek hastaneye başvurdu.

Bunun havadaki aşırı tozdan kaynaklanan solunum problemlerinden kaynaklandığını düşünen kadın, ancak burun kanaması geçirdikten sonra burnundan düzinelerce küçük kurtçuk çıktığını fark etti.

Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai Eyaletinde bulunan Nakornping Hastanesine giden kadın, doktorlar tarafından kontrol edildi. Kadının röntgen sonuçlarını inceleyen doktorlar, kadının burun deliklerinde yabancı cisimler fark etti.

Doktorlar, kadının burnuna bir endoskop yerleştirerek, 100'den fazla kurtçuk çıkarılmadan önce göründü. Yerel basına göre, kadının durumu tıbbi müdahalenin ardından iyileşti.

Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, tıbbi müdahalede geç kalınmış olsaydı kurtçukların, kadının göz veya beyin gibi yakın organlara yayılarak kadının sakatlığa ve hatta ölümüne neden olabileceği kaydedildi.