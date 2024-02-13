Tayland'da anarşist grafitiyi haber yapan gazetecilere gözaltı

Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:41

Güncelleme: 13.02.2024 - 10:41

İki Taylandlı gazeteci, başkent Bangkok'taki bir tapınağın duvarına sprey boyayla anarşist bir sembol ile ülkedeki "monarşiye hakaret" kanunlarını eleştiren bir sembol çizen aktivist hakkında haber yapmalarının ardından gözaltına alındı.

Reuters'ın haberine göre, bağımsız çevrimiçi haber sitesi Prachtai'den muhabir Nattaphol Meksobhon ve serbest foto muhabir Nattaphon Phanphongsanon'un gözaltına alındığını polis ve avukatları bugün yaptıkları açıklamayla teyit etti. Tayland İnsan Hakları için Avukatlar örgütü, temsil ettikleri iki gazeteciye "tarihi bir alana zarar verme suçuna ortak olma" ve "kamusal alanda vandallık" suçlaması yöneltildiğini bildirdi.

"GAZETECİ OLARAK HABER YAPIYORLARDI"

İki gazeteci, geçen mart ayında yaptıkları bir haberde, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Büyük Saray içinde yer alan Emerald Buddha Tapınağı'nın duvarına anarşist bir sembol ile 15 yıla kadar hapis öngören "kraliyete hakaret" suçunu düzenleyen ve kısaca "112" kanunu olarak bilinen kanuna atıfla, üzeri çizilen 112 sayısını çizen aktivisti konu almıştı. Söz konusu olayın görüntüleri, medyada da geniş yer bulmuştu. Prachatai editörü Tewarit Maneechai, iki habercinin, aktivistin bir tapınağın duvarına çizim yapacağını önceden bilmediğini anlattı. Tewarit, "Gazeteci olarak haber yapıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Polis yetkilisi Phawat Wattasupat ise iki gazeteciyi gözaltına almak için yeterli bilgiye sahip olduklarını savundu. Yakalama kararı mayısta çıkarılmış olsa da Tewarit, gazetecilerin kendilerine yöneltilen suçlamalardan haberdar olmadıklarını bildirdi. Tewarit, yaşanan olayın 'hassas konular hakkında haber yapılmasına ilişkin korku yarattığının' altını çizdi. Başbakan Minister Srettha Thavisin ise basın özgürlüğü konusunda "adaletli" olduklarını ve "neyin uygun olduğu kararının poliste olduğunu" savundu.