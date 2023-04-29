Kılıçdaroğlu FT'ye konuştu: 'Erdoğan'a beş yıl daha kaybetmeyi...'

Yayınlanma: 29.04.2023 - 15:34

Güncelleme: 29.04.2023 - 16:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine 15 gün kala, Financial Times (FT) gazetesine konuştu.

Muhalefet lideri, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "çalınmasına" izin vermeyeceğini söyleyerek devlet kurumlarını yeniden inşa etme ve otokrasiye doğru gidişi tersine çevirme sözü verdi.

Erdoğan'ın Türk siyasetindeki yirmi yıllık hakimiyetine son vereceğinden emin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, kötü giden ekonomiyi canlandırmayı, Türkiye'nin demokrasisini onarmayı ve "gençler arasındaki büyük umutsuzluğu" iyileştirmeyi vaat etti.

Kılıçdaroğlu, "Yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, tüm bunların geri gelmesi gerekiyor" dedi. "[Önceliklerimiz] ekonomi ve demokrasi olacak" Ülkenin Erdoğan'a "bir beş yıl daha kaybetmeyi göze alamayacağı" uyarısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, medyanın büyük bölümü üzerinde hükümetin kontrolü olduğunu ve Erdoğan'ın kampanyasını desteklemek için devlet kaynaklarını kullanması nedeniyle seçimin adil olmayacağına inandığını söyledi.

Muhalefet lideri, adaylığıyla ilgili endişelere ilişkin "Biz birlikte çalışıyoruz. Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz ve bunun için ciddi bir devlet tecrübesi gerekiyor" açıklaması yaptı.

"YSK'YA GÜVENMİYORUZ"

Muhalefet ittifakının seçim sürecini gözlemlemek ve herhangi bir usulsüzlüğe itiraz etmek için tüm büyük şehirlerde "avukatları ve baroları" hazır tuttuğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Her sandığı izleyen bir görevlimiz var" dedi.

Kılıçdaroğlu, seçim sürecinin rahat geçeceğini ve sonuçlara saygı duyulacağına inandığını söylese de Yüksek Seçim Kurulu'nun oylar kullanıldıktan sonra müdahalesinin olabileceği uyarısında bulundu.

Kılıçdaroğlu "[Oyların] çalınmasına izin vermeyeceğiz. Ne Erdoğan'a ne de Yüksek Seçim Kurulu'na kesinlikle güvenmiyoruz. Bu nedenle bir buçuk yıldır bütün sandıklarda güvenliği sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

"VERİLERİN GÜVENİRLİLİĞİNDEN ENDİŞELİYİZ"

Muhalefetin kazanması halinde Türkiye'nin ekonomik sorunlarının gerçek derinliğini tespit etmenin zaman alacağı uyarısında bulunan Kılıçdaroğlu, ekibinin hükümet verilerinin titizliği ve doğruluğu konusunda şüpheleri olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Hükümetin mali durumu, gelirlerimiz, giderlerimiz, taahhütlerimiz... yükümlülüklerimizin ne olduğunu kimse bilmiyor"

Kılıçdaroğlu, devletin ekonomik kurumlarının, özellikle de son yıllarda fiilen Erdoğan'ın kontrolünde olan Merkez Bankası'nın güvenilirliğini yeniden tesis etmenin çok önemli olduğunu "Öncelikle, hem Türkiye içinde hem de dışında finans camiasına güven veren bir merkez bankası başkanı atamanız gerekiyor" sözleriyle vurguladı.

İngiltere ve ABD'deki yatırımcılarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, hükümetinin beş yıl içinde 300 milyar dolar yabancı sermaye çekerek ülkeden çıkan yatırımcıları geri getireceğini "Türkiye'deki kamu kurumları [yatırımcıların] güvenliğini her şekilde sağlayacaktır" ifadeleriyle açıkladı.

AB ÜYELİĞİ VE RUSYA DEĞERLENDİRMESİ

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin can çekişen AB üyelik müzakerelerini yeniden canlandırmak için derhal harekete geçeceğini de söyledi.

Kılıçdaroğlu ayrıca, NATO üyesi Türkiye'nin, "Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırmasını ve işgal etmesini doğru bulmasak da" Rusya ile ekonomik ilişkilerini sürdüreceğini vurguladı.

ERDOĞAN'IN EN ZORLU SEÇİMİ

FT, "14 Mayıs seçimlerinin Erdoğan için en zorlu seçim olduğunu" belirten analistlerin değerlendirmelerine aktarırken, anketlerin Kılıçdaroğlu'nu az bir farkla önde gösterdiğini ancak cumhurbaşkanlığı yarışının ilk kez ikinci tura kalabileceği beklentisi hakim olduğunu ifade etti.

FT, "TL'nin rekor düşüş yaşadığı, enflasyonun yüzde 51'e ulaşması nedeniyle Erdoğan'ın ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerin arttığı, Cumhurbaşkanı'nın ve AKP'nin popülaritesinin azaldığı bir ortamda seçimin yapılacağı" değerlendirmesinde bulundu.

FT ayrıca, üçüncü büyük parti HDP'nin millet ittifakında olmadığını ancak Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini belirtti.