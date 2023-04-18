Le Monde’dan İmamoğlu analizi: 'İstanbul'un jokeri'

Yayınlanma: 18.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 06:39

Fransız Le Monde gazetesi seçimlere yönelik analizinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu konu aldı. İmamoğlu’nu “İstanbul’un jokeri” olarak tanımlayan gazete, “Giderek artan izleyici kitlesi önünde İstanbul Belediye başkanı haftalardır ülkeyi bir uzun mesafe koşucusu gibi boydan boya ziyaret ediyor” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’na, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezası da hatırlatılarak “Hırslı biri olarak tanınıyor ve onu aktif bir halde görmek neden adaylığını engellemeye çalıştıklarını daha iyi anlatıyor” denildi.

Le Monde İmamoğlu için şu değerlendirmeyi yaptı:

“Anketlere göre Erdoğan’ı açık ara yenebilecek tek isim olan İmamoğlu başkası için çalışıyor. Buna rağmen kendisini sahne ışıklarının altında tutuyor ve CHP için bir joker gibi muhalefetin seçim kampanyasına heyecan katıyor. Zirveyi görmüş biri için yutması ne kadar zor bir hap olduğunu kimse bilmiyor.”