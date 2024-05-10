Kilise mitinginde Paşinyan'a istifa çağrısı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Ermeni Kilisesince Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme çalışmalarının durdurulması istemiyle düzenlenen mitingde, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası talep edildi.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 08:42
Kilise mitinginde Paşinyan'a istifa çağrısı
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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Tavuş bölgesinin dini temsilcisi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın organizasyonunda yapılan "Vatan İçin Tavuş" adını taşıyan yürüyüşe katılanlar ile Erivan'dan gelenler, Cumhuriyet Meydanı'nda miting için toplandı.

Galstanyan, burada yaptığı konuşmada, Başbakan Paşinyan'ın istifasını talep ederek, istifa için bir saat süre verdi. Paşinyan yönetimi ise Başpiskopos'a bir yanıt vermedi.

Gösteriye katılanlar, Azerbaycan’la sınır belirleme çalışmaları yürütürken toprak tavizi vermekle suçladıkları Paşinyan'ın istifasını isteyen sloganlar attı.

Miting esnasında kimliği belirlenemeyen bir kişi, kamyonuyla göstericilerin arasına daldı. Damperini kaldırdığı kamyonla bir süre ilerleyen şoför, meydandakilerin tepkileri arasında bir süre sonra durdu.

Burada hazır bulunan polisler, söz konusu kişiyi gözaltına aldı.

Ermenistan Soruşturma Komitesince olayla ilgili soruşturma başlatılırken; yaralı veya ölü bilgisi rapor edilmedi.

Başpiskopos Galstanyan, geceyi protestocularla meydanda geçireceğini açıkladı.

Ermeni Apostolik Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs'ta Tavuş ve 8 Mayıs'ta Şirak bölgesi Gümrü şehrinden başkente yürüyüş başlatmıştı.

Galstanyan, yürüyüşe katılanlarla tüm Ermenileri dün yapılan Paşinyan karşıtı mitinge katılmaya davet etmişti.


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