Kiliseye çıplak bir şekilde giren kadın, dini sembollere zarar verdikten sonra tutuklandı

ABD'de Brittney Marie Reynolds adındaki bir kadın, çıplak bir şekilde kiliseye girerek, dini sembolleri ve 10 bin sterlin değerinde bir İsa heykelini parçaladıktan sonra polislerden kaçmaya çalıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 13:10
Kiliseye çıplak bir şekilde giren kadın, dini sembollere zarar verdikten sonra tutuklandı
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ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde yaşayan bir kadın, Katolik kilisesine çıplak bir şekilde girdi.

Brittney Marie Reynolds, kilisedeki 10 bin sterlin değerindeki bir İsa heykelini duvardan sökerek parçalara ayırdı.

35 yaşındaki Reynolds, dini sembolü tahrip ederek, kilisedeki diğer eşyalara da zarar verdi.

Polisler, kiliseye geldiklerinde büyük bir hasarla karşılaştı.

Reynolds, kiliseye verdiği büyük zararın ardından çıplak ve ayakkabısız bir şekilde kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Polisler, Reynolds'un sorulara cevap veremediği için uyuşturucu etkisi altında olabileceğini söylerken, rahip olayın kamera görüntülerini polise ulaştırdı.

Reynolds'un, hapishaneye atıldığı belirtilerek, suç teşkil eden zarar verme suçundan hüküm giymesi halinde en fazla 10 yıl hapis cezasının yanı sıra 10 bin dolar para cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.


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