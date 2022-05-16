Kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:51

ABD’nin Kalifornia eyaletindeki Laguna Woods kentinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Orange County Şerif Yardımcısı Jeff Hallock saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 4’ünün durumu ağır olmak üzere 5 kişinin ise yaralandığını belirtti. Hallock, tüm yaralıların Asyalı olduğunu ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Saldırının eski bir papaz onuruna verilen resepsiyon sırasında gerçekleştiği ve içeride 30-40 kişinin bulunduğu bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından bir grup tarafından elleri ve ayakları bağlanan 60’lı yaşlarda Asyalı bir şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığı aktarıldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.