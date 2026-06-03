Kim Jong-un’dan şampiyon kadın futbolculara özel karşılama

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Asya’nın en prestijli kadın kulüp turnuvası olan AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Naegohyang Kadın Futbol Takımı’nı başkent Pyongyang’da ağırladı.

Naegohyang Kadın Futbol Takımı, 23 Mayıs’ta Güney Kore’nin Suwon kentinde oynanan finalde Japonya temsilcisi Tokyo Verdy Beleza’yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Takım, bu sonuçla AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Kuzey Kore ekibi oldu.

Kuzey Kore devlet medyasına göre Kim Jong-un, oyuncuları tarihi başarılarından dolayı kutladı. Görüntülerde Kim’in futbolcularla kucaklaştığı, oyuncuların ise sevinç gözyaşları döktüğü ve büyük coşku yaşadığı görüldü.

Kim ayrıca Naegohyang Kadın Futbol Takımı ile Kuzey Kore 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı arasında oynanan hazırlık maçını da izledi.

Kuzey Kore İşçi Partisi’nin resmi yayın organı Rodong Sinmun, takımı “yarı final ve finaldeki üst üste zaferlerle Kore halkının ruhunu ve cesaretini bir kez daha güçlü şekilde gösteren vatanın gururlu kızları” sözleriyle övdü.

Karşılama törenine çok sayıda parti yetkilisi ve yurttaş da katıldı. Katılımcıların Kuzey Kore bayrakları sallayarak futbolcuları alkışladığı bildirildi.

ÖDÜL PARASI BELİRSİZ

Naegohyang’ın şampiyonlukla birlikte 1 milyon dolar para ödülü kazandığı belirtildi. Ancak Pyongyang’ın nükleer silah programı nedeniyle uygulanan Birleşmiş Milletler yaptırımları nedeniyle kulübün bu ödülü alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor.

Naegohyang’ın turnuva boyunca maçlarını Güney Kore’de oynaması da dikkat çekti. Bu ziyaret, Kuzey Koreli futbolcuların 2014 Incheon Asya Oyunları’ndan bu yana Güney Kore’ye yaptığı ilk futbol ziyareti oldu.

Ancak süreçte gerilim de yaşandı. Teknik direktör Ri Yu-il, maç sonrası basın toplantısında bir gazetecinin takımdan “Kuzey tarafı” diye söz etmesine tepki göstererek toplantıyı terk etti.

Kuzey Kore devlet medyası ise haberlerinde maçların Güney Kore’de oynandığına yer vermedi.

SEUL'DEN TEBRİK MESAJI

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, finalin ardından Naegohyang’ı “samimi şekilde” tebrik etti.

Lee, karşılaşmanın galibiyet ya da mağlubiyetin ötesinde, Asya sporunun gelişimi ve sporun barış ile uyumu simgeleyen değerleri açısından anlamlı bir fırsat olmasını dilediğini belirtti.

2012’de kurulan ve bir tüketim ürünleri şirketi tarafından desteklenen Naegohyang, Kuzey Kore kadın futbolunda yükselen takımlardan biri olarak öne çıkıyor. Kulüp, 2021-2022 sezonunda ülkenin en üst liginde şampiyon olmuştu.