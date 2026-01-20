Kim Jong-un denetime çıktı: Başkan yardımcısı görevden alındı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sanayi makineleri üreten bir fabrikayı denetledi ve partisinin kritik kongresi öncesinde üst düzey bir yetkiliyi görevden aldı.

Son haftalarda Kim, Dokuzuncu İşçi Partisi Kongresi öncesinde bir dizi fabrika ziyareti ve silah testi gerçekleştirdi.

Kongrenin yakında toplanması ve ülkenin temel siyasi hedeflerini belirlemesi bekleniyor.

Reuters’ın aktardığına göre Kim, Pazartesi günü Pyongyang yakınlarındaki önemli üretim merkezlerinden Ryongsong Makine Kompleksindeki modernizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

KCNA, Kim’in çalışmalardaki ilerlemeyi övdüğünü bildirdi.

Kim, denetim sırasında hükümetin sanayiden sorumlu başkan yardımcısı Yang Sung-ho’yu, modernizasyon projesinin yürütülmesindeki “sorumsuzluğu ve pasifliği” gerekçesiyle görevden aldı.