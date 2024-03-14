Kim Jong-un meydan okudu: Tank kullandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tankçı birliğine yaptığı ziyarette yeni tip bir savaş tankını sürdü.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 12:13
Kim Jong-un meydan okudu: Tank kullandı
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim Jong-un, yeni tip savaş tanklarıyla düzenlenen tankçı birliğinin eğitimini denetledi.

Tankçıların "muharebe kabiliyeti"ni incelemek hedefiyle yapılan eğitimde bindiği tanklardan birini süren Kim, askerlerin "gerçek savaş için kabiliyetlerini gösterdiklerini" ifade etti.

Kim, orduya, savaşa hazırlanmak için daha fazla çaba gösterilmesi talimatı verdi.

Yonhap'ın haberine göre de Kuzey Kore "tehditlerine" yönelik caydırıcılığın güçlendirilmesi hedeflenen ve "Özgürlük Kalkanı" adıyla düzenlenen Güney Kore ve ABD ortak askeri tatbikatı sona erdi.

11 gün süren tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı bildirilmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından şubatta yapılan açıklamada, yaklaşık 48 saha çalışmasının planlandığı tatbikatta, Kuzey Kore füzelerinin tespiti ve müdahaleye ilişkin çalışmaların gerçekleştirileceği belirtilmişti.


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