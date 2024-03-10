Sivilceler ve gözaltı morluklarına karşı 2 malzemelik çözüm: İşte Korelilerin mucizevi güzellik sırrı...

Korelilerin ışıltılı ve pürüzsüz ciltlerinin sırrı, yalnızca iki basit malzemeyle Korelilerin cildine ulaşmanın mümkün olduğu büyük bir merak konusu haline geldi. Peki bu yöntem nedir? İşte Korelilerin mucizevi güzellik sırrı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 21:11
Sivilceler ve gözaltı morluklarına karşı 2 malzemelik çözüm: İşte Korelilerin mucizevi güzellik sırrı...
Abone Ol google-news

Korelilerin parlak ve pürüzsüz ciltleri, dünya genelinde hayranlık uyandıran bir güzellik standardı haline gelmiştir. Bu ciltlerin arkasındaki sır, yüzyıllardır devam eden geleneksel Kore güzellik ritüellerinde yatmaktadır. Korelilerin cilt bakımında kullandığı yöntemler, sadece cildin dışını değil, aynı zamanda içini de beslemeyi hedefler. Ancak, en dikkat çeken özelliklerinden biri, sadece iki malzemeyle sağlanabilen doğal ve etkili cilt bakımıdır. Peki bu yöntem nedir? İşte Korelilerin mucizevi güzellik sırrı...

KAHVE TELVESİ VE YOĞURT KÜRÜ:

Korelilerin parlak ve pürüzsüz ciltlerinin sırrı, yalnızca iki basit malzeme kullanarak erişilebilen doğal ve etkili bir cilt bakım rutininde yatmaktadır. Kore cilt bakımı, yüzyıllardır devam eden geleneksel uygulamalara dayanmaktadır ve modern çağda bile popülerliğini korumaktadır. Kahve telvesi ve yoğurt kullanarak siz de bu kürü yüzünüze uygulayabilirsiniz. İşte o kür ve tarifi...

Malzemeler:

Kahve telvesi

Yoğurt

Uygulanışı: 

Kahve telvelerini yoğurt ile karıştırın. 

Bu karışımı gözaltı morluklarınıza ve sivilceleriniz üzerine uygulayın.

15 dakika kadar bekletin.

Sonrasında ılık su ile yüzünüzü yıkayarak arındırın.

Kür sonrası yüzünüzü nemlendirmeyi unutmayın!


İlgili Haberler

Işıl ışıl bir cilt için 6 altın öneri! Cildinizin erken yaşlanmaması için bu hatalardan kaçının...

Işıl ışıl bir cilt için 6 altın öneri! Cildinizin erken yaşlanmaması için bu hatalardan kaçının...
Cildinizde çiçekler açsın: İşte bahar aylarında ışıltılı ve sağlıklı bir cilt için 4 muhteşem tavsiye...

Cildinizde çiçekler açsın: İşte bahar aylarında ışıltılı ve sağlıklı bir cilt için 4 muhteşem tavsiye...
Kore'nin cilt bakımında yükselen yıldızı: İşte Double Cleansing yöntemi...

Kore'nin cilt bakımında yükselen yıldızı: İşte Double Cleansing yöntemi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında, nereli?

Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında, nereli?
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu
Süper Lig'de isim hakkı kavgası: Rest çektiler!

Süper Lig'de isim hakkı kavgası: Rest çektiler!
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu
Geçmişin izlerini taşıyan doğal bir hazine: Kapıkırı Köyü

Geçmişin izlerini taşıyan doğal bir hazine: Kapıkırı Köyü
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Ramazan müjdesi: İndirimli et ve kıyma Başkent Market’lerde!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Ramazan müjdesi: İndirimli et ve kıyma Başkent Market’lerde!
Cezaevindeki Dilan Polat'ın yeni hobisi ortaya çıktı

Cezaevindeki Dilan Polat'ın yeni hobisi ortaya çıktı
Meksikalı kartel, ABD sınırını geçmeye çalışan göçmenlere ateş açtı: Şok edici olay!

Meksikalı kartel, ABD sınırını geçmeye çalışan göçmenlere ateş açtı: Şok edici olay!