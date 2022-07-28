Kim Jong Un: Seul hükümeti, yüzleşme manyakları ve gangsterler tarafından yönetiliyor

28 Temmuz 2022 Perşembe, 09:32

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kore Savaşı'nın bitişinin 69'uncu yılı anma töreninde, savaş gazilerine hitaben konuşma yaptı.

Kim Jong Un, Silahlı Kuvvetlerin herhangi bir krize yanıt vermeye tamamen hazır olduğunu belirterek, "Ülkemizin nükleer savaş caydırıcı silahı da mutlak gücünü misyonuna uygun olarak tam ve hızlı bir şekilde harekete geçirmeye hazır" dedi.

Kim, ABD'yi düşmanca politikalarını haklı çıkarmak için Kuzey Kore'yi "şeytanlaştırmakla" suçlayarak, Kuzey Kore'yi hedef alan ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarının ABD'nin "çifte standart" ve "gangstervari" yönlerini gösterdiğini kaydetti.

Kim, "Yoon Suk Yeol liderliğindeki Güney Kore hükümeti, önceki muhafazakar hükümetlerden daha ileri giden yüzleşme manyakları ve gangsterler tarafından yönetiliyor" ifadesini kullandı.

Kim ayrıca, nükleer silaha sahip olan ülkesine karşı askeri harekattan bahsetmenin çok tehlikeli bir intihar eylemi olduğuna işaret ederek, "Böylesi tehlikeli bir girişim, güçlerimiz tarafından derhal cezalandırılacak ve Yoon Suk Yeol hükümeti ve ordusu yok edilecek" ifadesini kullandı.