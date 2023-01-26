Kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan bir kız, çıplak halde çöp kutusunda bulundu

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 08:53

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 08:55

Meksika'da 16 yaşındaki bir genç kız, 19 Ocak'ta Mexico City'deki Indies Verdes metro istasyonundaki bir tuvaletin önünde annesini beklerken kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.

María Angela Olguin, yoldan geçen biri tarafından bir çöp kutusunda çıplak ve çöp torbasının içine kapatılmış halde bulundu.

Olguin'i bulan yoldan geçen kişi, "bir otoparkın yanındaki çöplükte birinin ağladığını duyduğunu" söyledi.

Üç gündür kayıp olan Olgin, polise "diğer birçok genç kızla birlikte" esir tutulduğunu söyledi.

Olay yerindeki güvenlik kameraları genç kızın kimliği belirsiz bir adam tarafından götürüldüğünü gösterdi.

"KIZ KARDEŞİMİN RIZASI OLMADIĞI ÇOK AÇIK"

Olgin'in ablası Elizabeth, "Görüntülerden kız kardeşimin kendi başına gitmediği çok açık... Onu kolundan tutan bir adam tarafından götürüldü. Kameralar daha sonra ne olduğunu çekmemiş" ifadelerini kullandı.

Kızın annesi Rocio Bustamante, kaybolmadan kısa bir süre önce Maria'nın kolunda sanki kalabalıktan biri ona iğne batırmış gibi bir ağrıdan şikayet ettiğini söyledi.

"Kolunu kontrol ettim ama her şey normaldi" diyen Bustamante, kızının nasıl ortadan kaybolduğunu anlayamadığını da sözlerine ekledi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yeni güvenlik kamerası görüntülerinde Maria tuvaletin dışında dururken bir adamın ona yaklaştığı ve beyaz bir minibüsün arkasında kaybolmadan önce onu kolundan tuttuğu görüldü.

Nezahualcóyotl Belediye Polisi Müdürü Vicente Ramirez, "Kız tutulduğu yerde çoğu reşit olmayan birçok kız ve kadın olduğunu söyledi ama daha fazlasını söyleyemedi" diye konuştu.

Meksika Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu, Meksika'da her gün ortalama yedi kadının kayıp olarak bildirildiğini ve bu bildirimlerin yüzde 70'inden fazlasının Olgin'in kaçırıldığı bölgede yoğunlaştığını bildirdi.