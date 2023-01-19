Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan 'El Chapo'ya yanıt

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin 'El Chapo' Guzman, ABD'deki hapishanesinde çektiği iddia edilen "psikolojik eziyet" nedeniyle Meksika Devlet Başkanı'ndan yardım istediğini söyledi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise talebi değerlendireceklerini söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Meksika lideri, El Chapo'nun talebine ilişkin, "Değerlendireceğiz. İnsan hakları söz konusu olduğunda kapıyı her zaman açık tutmanız gerekir" dedi.

Guzman, 2001 ve 2015'te Meksika'daki yüksek güvenlikli hapishanelerden iki kez kaçtıktan sonra 2016'da yakalanmıştı.

2017'de ABD'ye iade edilen uyuşturucu baronu, iki yıl sonra New York'ta görülen duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski kartel lideri karara itiraz etmiş ama Temyiz Mahkemesi'nde geçen yıl ocakta düzenlenen duruşmada ceza onanmıştı.

El Chapo'nun avukatı Jose Refugio Rodriguez, Guzman adına Obrador'a çağrıda bulunmuş, uyuşturucu baronunun Meksika'ya geri dönmek istediğini belirtmişti.

ABD'nin önde gelen tabloid gazetelerinden New York Post, El Chapo'nun yardım için Obrador'a "yalvardığını" ve ABD'deki hapishanelerin zalimce olduğunu söylediğini aktardı.

Avukat, El Chapo'nun 2017'de eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto döneminde ABD'ye iadesiyle ilgili süreçte bazı usul ihlalleri yaşandığını savunarak, bunun yeniden değerlendirilmesini istediklerini ifade etmişti.

Guzman'ın 2019'dan beri Kolorado eyaletinde tutulduğu yüksek güvenlikli hapishanede kötü koşullarda yaşadığını öne süren Rodriguez, uyuşturucu baronunun sağlık hizmetlerine yeterli erişimi olmadığını ve iyi beslenemediğini savunmuştu.

Avukat ayrıca müvekkiline diğer mahkumlara kıyasla daha az ziyaretçi görme hakkı tanındığını ve telefon görüşmelerinin engellendiğini de iddia etmişti.