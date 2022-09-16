Kırgızistan ve Tacikistan anlaştı: Sınırda ateşkes sağlandı
Kırgızistan ve Tacikistan'ın sınırda ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacik mevkidaşı Saymumin Yatimov'un görüşmesi sonucunda sınırda ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülke muhafız askerleri arasında bu sabah belli olmayan nedenle silahlı çatışma çıkmış, 31 kişi yaralanmıştı.
İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.
Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırdaki gümrük kapılarını kapatmıştı.
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