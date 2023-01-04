Kırgızistan'da şarkıcıların 'playback' yapması yasaklandı

Kırgızistan'da ses sanatçılarına, devlet kurumlarında düzenlenecek etkinliklerde şarkılarını canlı söyleme zorunluluğu getirildi.

AA
04 Ocak 2023 Çarşamba, 13:57
Kırgızistan'da şarkıcıların 'playback' yapması yasaklandı
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Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı Basın Merkezinden aldığı bilgiye göre, Bakan Altınbek Maksutov'un, şarkıcıların "playback" yapmasını yasaklayan kararı, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

KARAR NERELERDE GEÇERLİ?

Karar, devlete ait tüm kültür ve eğitim kurumlarında, tiyatrolarda, spor, konser ve sinema salonlarında, kulüplerde, kütüphanelerde, müzelerde ve halka açık kültürel etkinlikler için geçerli olacak.

Bakan Maksutov'un, karara uyulup uyulmadığını şahsen denetleyeceği ve sorumluluğun, etkinliklerin organizatörlerine ve ev sahiplerine ait olacağı belirtildi.


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