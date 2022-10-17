Kırgızistan'dan Rusya'ya çağrı: Tacikistan ile yaşanan sınır sorununda arabulucu olun

Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Tacikistan ile sınır sorununun çözülmesinde destek istedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:37
Kırgızistan'dan Rusya'ya çağrı: Tacikistan ile yaşanan sınır sorununda arabulucu olun
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Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat Imankulov, Tacikistan ile yaşanan sınır sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marat Imankulov, Devlet Başkanı Sadır Caparov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sınır sorunun çözülmesine yardım etmesi talebinde bulunduğunu aktardı.

Imankulov, "Astana'daki bir toplantıda üç lider sınırlar konusunda açık bir görüşme yaptı. Caparov, Putin'den bu sorunla başa çıkmak için yardım istedi, çünkü sorunu kendi başımıza çözmek bizim için giderek zorlaşıyor" dedi.

Rusya'dan yanıt geldiğini belirten Imankulov, Putin'in bu konuyu düşüneceğine, araştırma yapacağına, tarafların seçeneklerini değerlendireceğine ve genel bir sonuç değerlendirmesi yapacağına dair söz verdiğini ileri sürdü.

Imankulov, "Rusya'da sınır sorununun çözülmesine yardımcı olacak arşiv belgeleri ve haritalar olabilir" ifadelerini kullandı.


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