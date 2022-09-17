Kırgızistan'ın Batken bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi

17 Eylül 2022 Cumartesi, 11:40

Kırgızistan, Tacikistan sınır muhafızlarıyla ile çatışmaların yaşandığı Batken bölgesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği ve bölgede barışın sağlanması için Batken bölgesinde olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu.

İRTİBATI KESİLEN İKİ KIRGIZ SINIR KÖYE ULAŞILDI

Batken Bölge Valisi Abdikarim Alimbayev, yaptığı açıklamada, Kırgızistan ile Tacikistan çatışmasında irtibatı kesilen iki köye ulaşıldığını bildirdi.

Alimbayev, "Bölgede gece sakin geçti. Lakin durum ağır. Tacik askerleri Kırgız köylerini boşaltı. Kırgız birlikleri köylere girdi. Durum istikrara kavuşana kadar sınırda Tacik tarafıyla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Kırgız-Tacik sınır bölgelerinde yaşanan silahlı çatışmada şehit düşen yurttaşların ailelerine taziyelerini iletti.

"Sınır meselesi, büyük özen ve sabır gerektiren zor bir meseledir" diyen Caparov, bölgedeki sınır anlaşmazlığını çözüme kavuşturana dek bir dakika durmayacaklarını kaydetti.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında dün yaşanan çatışmada Kırgız tarafından 24 kişinin öldüğü ve yaklaşık 90 kişinin yaralandığı bildirilmişti.