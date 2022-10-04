Kırım güzeli 'Ukrayna propagandası' yapmakla suçlandı
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da, 2022 Kırım güzeli ve arkadaşı sosyal medya paylaşımı sebebiyle ceza aldı.
Kırım güzeli Olga Valeyeva ve ismi açıklanmayan bir arkadaşı, sosyal medyada söyledikleri şarkı sebebiyle ceza aldı.
AFP'nin haberine göre, Valeyeva ve arkadaşının sosyal medyada yayınladıkları videoda Ukraynalı "Chervona Kalyna" şarkısını söylemeleri Rus ordusunun itibarını zedelemek olarak nitenlendirildi.
Kırım polisi, Valeyeva'nın 40 bin ruble (680 avro) para cezasına çarptırıldığını, arkadaşının ise 10 gün hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.
Kırım İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "İki kızın aşırılık yanlısı bir örgütün şarkısını seslendirdiği bir video internette yayınlandı" dedi.
Kırım polisi, iki arkadaşın özür dileyen bir video yayınladıklarını söyledi.
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