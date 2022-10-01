Kırım'daki Rus hava üssünde alarm: Şiddetli patlamalar yaşandı

Kırım'daki Rus savaş uçaklarının bulunduğu Belbek hava üssünde patlamalar meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2022 Cumartesi, 19:12
Kırım'daki Rus hava üssünde alarm: Şiddetli patlamalar yaşandı
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Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'daki Belbek hava üssünde şiddetli patlamaların meydana geldiği bildirildi.

Yerel kaynaklara göre bölgedeki görgü tanıkları, şiddetli patlama sesleri duyduklarını söylediler. Belbek hava üssünde Rus hava kuvvetlerine ait savaş uçakları konuşlu olduğu biliniyor.


Rusya Kırım Belbek

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