Kırmızı bültenle aranan Terra'nın kurucusu Do Kwon tutuklandı: 42 milyar dolarlık kayıp!
Kırmızı bültenle aranan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon, Karadağ'da yakalandı.
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