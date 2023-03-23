Kırmızı bültenle aranan Terra'nın kurucusu Do Kwon tutuklandı: 42 milyar dolarlık kayıp!

Kırmızı bültenle aranan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon, Karadağ'da yakalandı.

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 23:17
Kırmızı bültenle aranan Terra'nın kurucusu Do Kwon tutuklandı: 42 milyar dolarlık kayıp!
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