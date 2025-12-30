Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli lideri yakalandı

Ekvador Dışişleri Bakanlığı, “El Gerente” (Yönetici) lakabıyla tanınan Roberto Carlos Álvarez Vera’nın, hakkında çıkarılan Interpol kırmızı bülteni kapsamında BAE’de gözaltına alındığını duyurdu.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Álvarez Vera’nın Ekvador’a sınır dışı edilerek yargı önüne çıkarılacağını belirtti.

Noboa, açıklamasında Álvarez Vera’nın, Mayıs ayında Amazon ormanlarında yasa dışı maden faaliyetlerine karşı düzenlenen bir operasyonda 11 askerin öldürülmesinden sorumlu tutulduğunu hatırlattı.

Ekvador makamlarına göre askerler, Comandos de la Frontera (Sınır Komandoları) örgütü üyelerinin tüfek ve el bombalarıyla düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

“SINIR KOMANDOLARI” KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Güvenlik kaynaklarına ve InSight Crime adlı araştırma kuruluşuna göre Comandos de la Frontera, başlangıçta Kolombiya’da kuruldu.

Örgüt; eski FARC mensuplarından ayrılan gruplar ile geçmişte birbirine düşman olan aşırı sağcı paramiliter AUC unsurlarından oluşuyor.

Zamanla Ekvador’a yayılan örgütün, ülkede:

uyuşturucu kaçakçılığı,

yasa dışı maden çıkarımı,

haraç ve zorla para toplama

gibi faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor.

Bir dönem Latin Amerika’nın en güvenli ülkelerinden biri olarak görülen Ekvador, bugün Kolombiya ve Peru arasında yer alması nedeniyle küresel kokain rotalarının merkezinde bulunuyor.

Bu durum, Meksikalı ve Kolombiyalı kartellerle bağlantılı çeteler arasında fiili bir savaşa yol açtı.

CİNAYET ORANLARINDA TARİHİ REKOR

Ekvador Organize Suç Gözlemevi verilerine göre, ülkede kasten işlenen cinayet oranının yıl sonunda 100 bin kişide 52’ye ulaşması bekleniyor.

Bu oran:

Ekvador tarihinde görülmemiş bir seviye,

Latin Amerika ortalamasının yaklaşık iki katı,

dünya ortalamasının ise katbekat üzerinde.

Yetkililer, Álvarez Vera’nın yakalanmasının, ülkedeki organize suçla mücadelede kritik bir adım olduğunu vurguluyor.