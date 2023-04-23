Taliban'dan kadınlara Ramazan Bayramı yasağı

Yayınlanma: 23.04.2023 - 13:05

Güncelleme: 23.04.2023 - 13:05

Taliban, ramazanın sona ermesi nedeniyle ülkede yapılması beklenen geniş çaplı kutlamalar öncesinde Afganistan'ın iki bölgesinde kadınların bayram etkinliklerine katılmasını yasakladı.

Kuzeydeki Baglan ve kuzeydoğudaki Tahar bölgelerindeki yerel Taliban liderlerinin cuma günü yayımladığı benzer iki bildiride "Ramazan Bayramı günlerinde kadınların gruplar halinde dışarı çıkması yasaktır" dendi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, emirler tüm Afganistan'da değil, sadece iki bölgede geçerli.

Bu karar, Taliban'ın Afganistan'ın kuzeybatısındaki Herat vilayetinde ailelerin ve kadınların bahçeli ya da yeşil alana sahip restoranlara girmesini yasaklayan son kısıtlamalarından sadece birkaç hafta sonra verildi.

Bir yetkili, kadınların bahçeli restoranlara girmesinin yasaklanmasına ilişkin kararın, bu tür mekanlarda cinsiyetlerin karma şekilde bulunmasına karşı çıkan din alimleriyle yurttaşlardan gelen şikayetler üzerine alındığını söylüyor.

Önceki günlerde, Afganistan'ın en üst düzey lideri olan münzevi Hibetullah Ahundzade ülke geneline 5 dilde (Arapça, Darice, İngilizce, Peştuca ve Urduca) Ramazan Bayramı mesajı yayımlamıştı.

Ramazan mesajının sonunda Ahundzade, Ağustos 2021'de yönetimin kontrolünü ele geçirdikten sonra Afganistan'da "ilerleme" kaydettiği için Taliban'a övgüde bulunmuştu.

"20 yıllık işgalin kötü entelektüel ve ahlaki etkileri bitmek üzere" diyen Ahundzade, şeriatın, yani İslam hukukunun "ışığında yaşamayı" yüceltmişti.

Liderin Afganistan'da, özellikle 6. sınıftan sonra kız çocuklarının eğitiminin yasaklanmasına ve Afgan kadınların kamusal hayattan ve sivil toplum örgütleriyle Birleşmiş Milletler'de çalışmaktan men edilmesine yönelik ülke içi yasa ve politikaların dikte edilmesinde güçlü bir rol oynadığı düşünülüyor.

Taliban, Afganistan'daki kadınların parklar ve spor salonları gibi kamusal alanlara girmesini zaten yasaklamıştı. Bu kararlar uluslararası alanda şiddetli bir tepkiye yol açarak, ekonomisinin çöktüğü bir dönemde ülkenin tecridini derinleştirdi ve insani krizi daha da kötüleştirdi.