Kissinger, Çin'in Tayvan'ı askeri olarak işgal etmesini beklemediğini söyledi
ABD'nin Dışişleri Eski Bakanı Henry Kissinger, CNN'e verdiği bir mülakatta Çin’in Tayvan'ın konumunu zayıflatmaya çalışması mümkün olmasına rağmen, önümüzdeki on yıl içinde Tayvan'ı askeri olarak işgal etmesini beklemediğini söyledi.
ABD'nin Eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Çin’in Tayvan'ın konumunu zayıflatmaya çalışması mümkün olmasına rağmen, önümüzdeki on yıl içinde Tayvan'ı askeri olarak işgal etmesini beklemediğini söyledi.
CNN'e verdiği mülakatta "10 yıllık bir süre içinde Tayvan'a topyekun bir saldırı beklemiyorum” diyen Kissinger, "Herkes Çin'e karşı savaş açılmasını istiyor ve Çin'in dünyaya hükmetmeye kararlı ve birincil hedefinin bu olduğunu varsayıyor" dedi.
PİNPON DİPLOMASİSİ'NİN MİMARI
Kissinger, ABD ile Çin arasında 1972'de yaşanan ve "Pinpon Diplomasisi" diye adlandırılan diplomatik temasların ve 1967'deki Arap İsrail Savaşı'ndan sonra İsrail'in Sina Çölü'nden çıkmasının mimarı olarak biliniyor.
Kissinger, ABD ile otomatik bir rekabet olmaması gerektiğini ve Başkan Joe Biden'ın bu hafta Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile yaptığı sanal zirve sırasında Biden’ın farklı bir yönde hareket etmeye başladığına inandığını söyledi.
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