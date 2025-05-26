Kıtalar hareket ediyor: 300 milyon yıl sonra Dünya’nın yüzü değişebilir

Avustralya’daki Curtin Üniversitesi ile Çin’deki Pekin Üniversitesi’nden bilim insanları, gelişmiş süper bilgisayar modelleri kullanarak Dünya’nın jeolojik geleceğine dair heyecan verici bir tahminde bulundu: Pasifik Okyanusu’nun kapanmasıyla, 200 ila 300 milyon yıl içinde yeni bir süper kıta oluşabilir.

Curtin Üniversitesi Yer Dinamikleri Araştırma Grubu’ndan ve Pekin Üniversitesi’ndeki Orojenez ve Kabuk Evrimi Laboratuvarı’ndan Dr. Chuan Huang, "Son 2 milyar yılda, Dünya’daki kıtalar her 600 milyon yılda bir birleşerek bir süper kıta oluşturdu. Bu da, şu anki kıtaların önümüzdeki birkaç yüz milyon yıl içinde yeniden birleşeceği anlamına geliyor" dedi.

Yeni süper kıta, "Amasia" olarak adlandırılıyor. Çünkü bu birleşme sürecinde Amerika kıtalarının Asya ile çarpışarak Pasifik Okyanusu’nu ortadan kaldırması bekleniyor.

“PASİFİK KAPANIYOR, AMASİA DOĞUYOR”

Dr. Huang’a göre, daha önce bazı bilim insanlarının öne sürdüğü Atlantik veya Hint Okyanusu'nun kapanması senaryoları geçerliliğini yitiriyor:

“Süper bilgisayarlarla yaptığımız simülasyonlar, Dünya’nın tektonik plakalarının nasıl evrileceğini modelledi. Elde ettiğimiz sonuçlar, 300 milyon yıl içinde Pasifik Okyanusu’nun kapanmasının en olası senaryo olduğunu gösterdi.”

Pasifik Okyanusu, 700 milyon yıl önce süper kıta Panthalassa’nın parçalanmasıyla oluşmuştu. Aynı zamanda Dünya üzerindeki en eski okyanus olan Pasifik, dinozorlar çağından bu yana küçülmeye devam ediyor.

Araştırmacılar, Avustralya kıtasının da bu büyük kıtasal birleşmede aktif rol oynayacağını öngörüyor. Simülasyonlara göre Avustralya önce Asya ile çarpışacak, ardından Amerika kıtaları ile Asya arasında bir bağlantı oluşturarak "Amasia"nın şekillenmesine katkı sağlayacak.

“SÜPER KITA” NEDİR?

Süper kıta Pangea, birbirine yakın olduğunda tüm karasal kara kütlelerini tanımlayan bir isimdir Pangea, başka bir deyişle Pangea kıtaların ayılmadan önceki şekline verilen isimdir.

Süper kıtalar jeolojik geçmişte birçok kez birleşti ve dağıldı. Modern tanımlara göre, bugünün dünyasında süper kıta mevcut değildir. Kıtaların konumları Pangeanın dağılmasından bir süre önce erken Jurassic'e (Jura) doğru bir şekil belirlenmişti. Daha önceki kıta Gondwana, Baltica, Laurentina ve Sibirya toprakları o zaman ayrı olduğu için süper kıta olarak kabul edilmez.

Jeolojide, süper kıta büyük bir kara kütlesi oluşturmak için Dünya'nın kıtasal bloklarının veya kratonlarının bir kısmının veya tamamının bir araya gelmesidir.

Bundan dolayı bazı Dünya bilimcileri farklı bir tanım kullanır ve Prekambriyen zamanlara uygulanması daha kolay olan daha önce dağılmış kıtaların bir bölümü kıtasal kabuğun %75'i var olsa da, süper kıtaları diğer gruplardan ayırmak için sınır olarak önermişlerdir.