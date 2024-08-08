Kıtanın en kalabalık ülkesinde protestolar şiddetlendi: 'Dışarıdan müdahale edildiği tespit edilirse...'

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, diplomatik misyonlara ülkede devam eden hayat pahalılığı protestolarına müdahale etmekten kaçınmaları çağrısında bulunarak, hükümetin vatandaşların endişelerini gidermek için titizlikle çalıştığını belirtti.

Xinhua
Yayınlanma: 08.08.2024 - 12:04
Kıtanın en kalabalık ülkesinde protestolar şiddetlendi: 'Dışarıdan müdahale edildiği tespit edilirse...'
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Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da diplomatik misyon temsilcileri ile çarşamba günü bir araya gelen Tuggar, ekonomik zorlukların üstesinden gelinmesi ve Nijeryalılara yurtiçi ve yurtdışında daha iyi bir yaşam sağlanması için uluslararası topluma işbirliği çağrısında bulundu.

"Hükümet Nijerya ve Nijeryalıların karşı karşıya olduğu zorlukları çeşitli reformlar yaparak aşmaya çabalarken, hiçbir ülkenin yabancı ülkelerin içişlerine müdahalesine müsamaha göstermesi beklenemez" diyen Bakan, ülkenin hukukun üstünlüğü ile yönetildiğini ve hükümetin vatandaşlarını korumak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Bakan, "Hükümet, protestocuları doğrudan ya da dolaylı olarak desteklediği ya da içişlerine müdahale etmeye çalıştığı tespit edilen Nijerya'da yerleşik yabancı unsurlara karşı gerekli adımları atacaktır" dedi.

NE OLMUŞTU?

10 gündür devam eden protestolara katılan gençler, ciddi hayat pahalılığı yaşanan ülkedeki ekonomik zorluklara çözüm bulması için hükümete barışçıl bir çağrıda bulunmayı amaçlıyordu.

Ancak 1 Ağustos'ta başlayan gösteriler bazı büyük kentlerde şiddete dönüştü ve polis güvenliği artırmak zorunda kaldı.

Nijerya'da enflasyon oranı Haziran ayında yüzde 34,19'a yükseldi.


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