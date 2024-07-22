Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü
Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kastina-Ala bölgesi Başkanı Justine Shaku, yerel basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce Benue eyaletine bağlı Kastina-Ala bölgesinde saldırı düzenlendiğini belirtti.
Saldırıda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Shaku, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Shaku, saldırının ardından bölgeye eyalet hükümeti tarafından ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Benue eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar düzenleniyor. Son olarak, 16 Temmuz'da Agatu bölgesinde düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Ülkede insan kaçırma suçunun idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.
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