Kızıldeniz’de yeni kriz kapıda: Husilerden İsrail gemilerine 'yasak' tehdidi

Yemen’de İran destekli Husiler, İsrail’in İran’daki askeri hedefleri vurmasının ardından Kızıldeniz’de İsrail’e ait deniz trafiğini yasaklayacaklarını duyurdu.

Husilerden yapılan açıklamada, İsrail’e yönelik saldırı düzenlendiği de belirtildi. Açıklamada, “işgal altındaki Yafa bölgesindeki hassas İsrail hedeflerine” füze salvosu fırlatıldığı öne sürüldü.

İsrail ise daha önce Yemen’den kendi topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını açıklamıştı. Saldırıda can kaybı bildirilmedi.

Husiler, Yemen’de askeri, siyasi ve dini bir hareket olarak biliniyor. Grup, 2011’deki Arap Baharı protestolarının ardından Yemen’de etkisini artırırken İran’la daha yakın ilişkiler kurdu.

Husiler, 2023 sonundan 2024 sonuna kadar Kızıldeniz’de çok sayıda saldırı düzenlemiş, Avrupa ile Asya arasındaki Süveyş Kanalı hattında deniz taşımacılığını ciddi şekilde aksatmıştı.

“MESAJ ALIŞVERİŞİ DURMADI”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Washington arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü açıkladı. Bekayi, Pakistan’ın iki ülke arasındaki temaslarda arabuluculuk rolü üstlendiğini belirtti.

Bekayi, düzenlediği basın toplantısında İran ile ABD arasındaki mesaj trafiğinin “durmadığını” söyledi. Ancak bu temasların dünden bu yana devam edip etmediğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Bekayi, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi’nin iki gün önce Tahran’a geliş nedenlerinden birinin “görüşmelerin sürmesine yardımcı olmak ve arabuluculukla ilgili konuları yürütmek” olduğunu ifade etti.

Pakistan’ın, İran ile ABD arasındaki dolaylı temaslarda kilit arabuluculardan biri olduğu belirtiliyor. Nakvi’nin, Pakistanlı liderlerden İran’ın dini lideri Mucteba Hamaney’e yazılı bir mesaj ilettiği öne sürüldü.

BİR HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

İran'ın Şiraz kentindeki Şehid Ayetullah Destgheib Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre kararın, ülkede yaşanan mevcut güvenlik koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, havalimanındaki tüm uçuşların yerel saatle 20.00'ye (TSİ 19.30) kadar iptal edildiği bildirildi.

Karar, İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü ve ülkenin çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye alındığı bir dönemde geldi.

TAHRAN SEMALARINDA İHA DÜŞÜRÜLDÜ

İran hava savunma sistemlerinin, başkent Tahran üzerinde bir insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, daha önce kentte patlama sesleri duyulduğunu aktarmıştı.