Kızıldeniz ile ‘doğru sigorta’ gündemde!

Kızıldeniz’de son dönemde yaşanan ticari gemilere saldırılar, sigortalama alanında risklerin büyük ölçüde artmasına neden oldu.

Serhat Aligil
Yayınlanma: 27.02.2024 - 04:00
Kızıldeniz ile ‘doğru sigorta’ gündemde!
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Kızıldeniz’de son dönemde yaşanan ticari gemilere saldırılar, sigortalama alanında risklerin büyük ölçüde artmasına neden oldu.

Çünkü dünya ticaret akışının yüzde 12-15’i ve küresel konteyner trafiğinin yüzde 25-30’u Kızıldeniz’den geçiyor. Her gün 50’in üzerinde gemi Süveyş Kanalı’ndan geçerek milyarlarca dolarlık malı Avrupa ve ABD’ye taşıyor.

Sürecin sigortaya etkisiyle ilgili değerlendirme yapan Aon Türkiye Eş Üst Yöneticisi Ferhan Özay, “Kızıldeniz’de yaşanan saldırılar gemicilik sektöründe doğru sigortanın önemini yeniden gündeme getirdi. Saldırı risklerinin yanı sıra yaşanan gecikmeler, artan yakıt ve operasyon maliyetleriyle oluşan belirsizlik, sigortalamanın yarattığı güvenceyi ve risk yönetimini değerli kılıyor” dedi.


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