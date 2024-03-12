Kızıldeniz'de füze saldırısı: 'ABD gemisini hedef aldık'

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait Pinocchio gemisini deniz füzeleriyle hedef aldıklarını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 08:33
Kızıldeniz'de füze saldırısı: 'ABD gemisini hedef aldık'
Abone Ol google-news

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırıya dair Telegram ve X sosyal platformundan açıklama yaptı.

Husilerin deniz kuvvetlerinin ABD'ye ait Pinocchio gemisine füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini belirten Seri, saldırıda geminin doğrudan isabet aldığını belirtti.

Husilere ait güçlerin ramazan ayında askeri operasyonlarını artıracağını ve "mazlum Filistin halkına destek ve yardım etme konusunda dini, ahlaki ve insani görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini" aktaran Seri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları duruncaya ve Filistin halkına uygulanan abluka kaldırılana kadar Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki saldırıların süreceğini kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.


yemen haberleri Husiler haberleri

İlgili Haberler

Husiler, ABD ile İngiltere’nin Yemen’in Hudeyde kentini vurduklarını duyurdu

Husiler, ABD ile İngiltere’nin Yemen’in Hudeyde kentini vurduklarını duyurdu
ABD ve İngiltere’den Yemen’e 22 saldırı

ABD ve İngiltere’den Yemen’e 22 saldırı
Yemen'e hava saldırısı: Husilere ait hedefler vuruldu

Yemen'e hava saldırısı: Husilere ait hedefler vuruldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan, Başakşehir'deki 'bozuk otobüs' kumpasına ilk tepki: 'Aklı kıt arkadaşlar...'

İmamoğlu'ndan, Başakşehir'deki 'bozuk otobüs' kumpasına ilk tepki: 'Aklı kıt arkadaşlar...'
Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’

Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’
Zafer Partililer aday tanıtım toplantısında birbirine girdi: 'Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'

Zafer Partililer aday tanıtım toplantısında birbirine girdi: 'Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'
Naci Görür uyardı: Deprem işini halletmemiz lazım aksi halde tarihin çöplüğüne gideriz

Naci Görür uyardı: Deprem işini halletmemiz lazım aksi halde tarihin çöplüğüne gideriz
Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken döviz açıklaması: 'Oynaklık geçici olarak görülmeli'

Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken döviz açıklaması: 'Oynaklık geçici olarak görülmeli'
ASELSAN’ın ilk otonom su altı aracı Deringöz göreve hazır!

ASELSAN’ın ilk otonom su altı aracı Deringöz göreve hazır!
CHP İl Başkanlığı'ndaki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

CHP İl Başkanlığı'ndaki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. ne iş yapıyor, halka arzı ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek?

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. ne iş yapıyor, halka arzı ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek?