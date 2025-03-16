Kızıldeniz’de gerginlik tırmanıyor: ABD ve İngiltere Yemen'i bombaladı, Husiler ve İran rest çekti

Yayınlanma: 16.03.2025 - 08:39

Güncelleme: 16.03.2025 - 09:36

Husilerin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ABD'nin Yemen'in Sada kentinin kuzeyindeki Kahza bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk, 1'i kadın 10 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

SABA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de ABD uçaklarının Sada'nın Sakayn ilçesinde sivilleri hedef alması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e dünden bu yana düzenlediği saldırılarda da ölenlerin sayısı 24'e yükselirken, en az 23 kişi de yaralandı.

HUSİLER: KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarının karşılıksız kalmayacağını duyurdu.

Husilerin Siyasi Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'daki yerleşim bölgelerini hedef almalarının hain bir saldırı ve tam teşekküllü bir savaş suçu olduğu belirtildi.

Açıklamada, sivillerin hedef alınmasının, kendisine karşı çıkan halklara ve ülkelere yönelik Amerikan terörizminin bir başka kanıtı olduğu belirtildi.

Saldırıların, Yemen'in Filistin halkına yönelik destekleyici tutumu dolayısıyla düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu durumun Yemen'i Filistin'e destek vermekten ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoymayacağına işaret edildi.

Açıklamada, bu saldırıların karşılıksız kalmayacağı ve Husilerin silahlı kuvvetlerinin tırmanışa tırmanışla karşılık vermeye hazır olduğu ifade edildi.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da X platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının bağımsız bir devlete karşı açık bir saldırı olduğunu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik haksız kuşatmasını sürdürmesini teşvik ettiğini belirtti.

Abdusselam, ABD Başkanı Donald Trump'ın Babu'l Mendeb Boğazı'nda uluslararası seyrüseferin tehdit altında olduğu yönündeki iddialarının uluslararası kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız olduğunu vurguladı.

Sözcü Abdusselam, Husilerin Gazze'ye destek amacıyla Kızıldeniz ve çevresinde ilan ettiği seyrüsefer yasağının, Filistin direnişi ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına uygun olarak Gazze halkına insani yardım ulaştırılıncaya kadar İsrail nakliyesiyle sınırlı olduğunu ve yasağın, arabuluculara dört günlük bir süre verilmesinin ardından geldiğini kaydetti.

Abdusselam, "Kızıldeniz'deki uluslararası seyrüsefer Yemen tarafından güvende kalacaktır ve Amerikan saldırıları Kızıldeniz'in militarizasyonuna geri dönüştür ve bölgedeki uluslararası seyrüsefer için gerçek tehdit budur" ifadesini kullandı.

İRAN'DAN ABD'YE ÇAĞRI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemenli insanların öldürülmesini durdurun" diyerek yanıt verdi.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD hükümetinin İran dış politikasını dikte etme yetkisi veya görevi yoktur. O dönem 1979'da sona erdi. Biden geçen yıl, benzeri görülmemiş şekilde 23 milyar doları soykırımcı rejime (İsrail) vermesi için kandırıldı. 60 binden fazla Filistinli öldürüldü ve dünya tamamen ABD'yi sorumlu tutuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Abbas Erakçi, ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD'ye, "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemen halkını öldürmekten vazgeçin" ifadeleriyle karşılık verdi.

NE OLMUŞTU?

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin Kızıldeniz'de ABD gemilerini hedef aldığını ve bölgedeki deniz ticaretini olumsuz etkilediğini savunan Trump, "Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ölümcül güç kullanacağız. Zamanınız doldu, saldırılarınız bugünden itibaren durmalıdır, yoksa daha önce hiç görmediğiniz şekilde üzerinize bir cehennem yağacak" bilgisini verdi.

İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, "Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.