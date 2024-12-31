Yemen'den İsrail'e balistik füze saldırısı
İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den atıldığı belirtilen balistik füzenin İsrail'e ulaşmadan düşürüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin balistik füzeye müdahalesinin ardından İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik sık sık füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, daha önce Yemen'deki İran destekli Husilere "sert bir darbe" indirecekleri tehdidinde bulunmuştu.
İsrail savaş uçakları ise 26 Aralık'ta, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı ve Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti.
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