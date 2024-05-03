Kızılhaç çalışanlarına silahlı saldırı: 2 ölü

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Sudan'ın batısındaki Güney Darfur eyaletinde 2 şoförünün silahlı kişilerce öldürüldüğünü bildirdi.

AA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 13:15
Kızılhaç çalışanlarına silahlı saldırı: 2 ölü
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) yapılan yazılı açıklamada, ekibin, savaştan etkilenen bir bölgedeki insani durumu değerlendirmek için gittiği ve dönüşte de silahlı kişilerce saldırıya uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, Sudan'ın Güney Darfur eyaletindeki saldırıda 2 şoförün öldürüldüğü ve 3 personelinin yaralandığı belirtildi.

Sudan'daki ICRC Delegasyonu Başkanı Pierre Dorbes, "Sevgili meslektaşlarımız için üzüntü duyuyoruz. Ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve yaralı çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadesini kullandı.

ICRC'nin önceliğinin bu trajediden en çok etkilenenleri, özellikle de mağdurların ailelerini, akrabalarını ve meslektaşlarını desteklemek olduğu vurgulanan açıklamada, insani yardım çalışanları ve tıbbi personel de dahil olmak üzere tüm sivillerin derhal korunması çağrısında bulunuldu.

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır devam ediyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve 18 eyaletten oluşan Sudan'ın 10 eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken HDK, Batı ve güney eyaletlerini ele geçmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD ara buluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

 


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