BMGK'den Sudan uyarısı: Çatışmaları sonlandırın

Yayınlanma: 28.04.2024 - 09:28

Güncelleme: 28.04.2024 - 09:28

BMGK üyeleri, Faşir'de artan gerginliğe ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) gerginliği azaltma ve uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, özellikle Faşir kentinde artan gerginlikten duyulan endişeye işaret edildi.

Açıklamada, Faşir'in yüz binlerce yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığı kaydedilerek kente yönelik saldırıya karşı uyarıda bulunuldu.

Tüm taraflara acilen çatışmayı sonlandırma ve sürdürülebilir ateşkes yolunda ilerleme çağrısına yer verilen açıklamada, üye ülkelerden dışarıdan çatışmaya müdahale etmemeleri ve silah ambargosuna uymaları talep edildi.

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası, sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır sürüyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve Sudan'ın 18 eyaletinden 10'unda devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken, HDK, batı ve güney eyaletlerini ele geçirmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.