Kızılhaç Komitesi'nden Ukraynalı ve Rus savaş esirlerine ziyaret

08 Aralık 2022 Perşembe, 11:28

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Rusya-Ukrayna Savaşı'nda esir düşen askerlere ziyaret gerçekleştirdi. Kızılhaç, savaş esirlerine sigara, çorap, kitap ve kişisel temizlik malzemesi yardımında bulunurken aynı zamanda esirlere ailelerinden gelen mesajları iletti.

AFP'nin haberine göre, Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada, "ICRC geçen hafta Ukraynalı savaş esirlerine iki günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu hafta da bir ziyaret daha gerçekleştirecek. Aynı dönemde Rus savaş esirlerine de ziyaretler gerçekleştirildi ve ay sonuna kadar daha fazla ziyaret yapılması planlanıyor" denildi.

ICRC, ziyaretlere ilişkin "(Esirlerin) durumlarını ve tedavilerini kontrol etmesine ve aileleriyle haberleşmelerine olanak sağladı. Ekiplerimiz ayrıca kitap, kişisel temizlik malzemeleri, battaniye ve sıcak tutan giysiler gibi eşyalar da temin edebildi" ifadesinde bulundu.

Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "ICRC ekipleri savaş esirlerinin ailelerine ulaşarak sevdiklerinden gelen son gelişmeleri paylaşıyor. Güncellemelerin çoğu kısa sevgi notları ve kişisel haberlerden oluşuyor. Bazıları, ailelerin endişelenmemelerini istiyor. Diğerleri ise sigara, çorap ve şekerleme istiyor. Tüm bu mesajlar acı çeken yakınları için bir can simidi niteliğinde" sözlerini ifadesine ekledi.