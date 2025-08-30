Kızılhaç’tan korkutan uyarı: İsrail, Gazze’de binlerce kişiyi tahliye etmeye hazırlanıyor

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, 29 Ağustos'ta, 'Gazze’yi topyekun işgal' planını uygulamaya sokmasının ardından, bölgede halihazırda 'felaket' seviyesinde olan insani durumun daha da kötüleşeceğine dair uyarılar gelmeye başladı.

Al Arabiya'da yer alan bir habere göre, İsrail’in yoğun bombardımanıyla geçen gecenin ardından Gazze’de sabah saatlerinde görece bir sessizlik hâkim oldu. Özellikle kentin güneydoğusundaki Zeytûn Mahallesi’nde gece boyunca süren ağır saldırıların ardından bölge adeta 'ateş çemberine' dönüştü.

Operasyonun başladığı dün sabah saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu en az 66 Filistinlinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

KIZILHAÇ'TAN KRİTİK UYARI

Öte yandan İsrail basını, ordunun Gazze kentindeki sivilleri tahliyeye hazırlandığını bildirdi. İsrailli bir güvenlik kaynağı, 'altyapının hazır olduğunu' öne sürerek, yaklaşık 10 bin Filistinlinin bölgeden çıkarılmasının planlandığını söyledi.

Ancak Uluslararası Kızılhaç Komitesi, bu planların uygulanabilir olmadığını vurguladı. Kurum, mevcut koşullar altında, 'Gazze’nin topluca ve güvenli bir şekilde tahliyesinin imkânsız olduğunu' açıkladı ve İsrail’in niyetine dair ciddi kaygılar dile getirdi.

Dün İsrail ordusu, Gazze’nin 'her türlü insani ateşkesin dışında' olduğunu duyurarak kenti 'tehlikeli çatışma bölgesi' ilan etmişti. Askeri açıklamalarda, kentin yoğun nüfusuna rağmen "geri adım atılmayacağı" ve "güçlü saldırıların tereddütsüz sürdürüleceği" belirtildi.

GİDEON 2 PLANI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 21 Ağustos’ta “Gideon 2” adı verilen kapsamlı bir askeri planı onaylamıştı. Plan, Zeytûn’da başlayan ve Sabra Mahallesi’ne kadar yayılan operasyonların ardından Gazze kentinin tamamen işgalini öngörüyor.

Bu gelişmeler, BM ve uluslararası insani kuruluşlardan gelen sert tepkilere neden oldu. Gazze’de açlığın kritik seviyeye ulaştığına dikkat çeken örgütler, toplu tahliyenin yeni bir insani felaketi tetikleyeceği uyarısında bulundu.

SOYKIRIMIN BİLANÇOSU

İsrail, ABD desteğiyle, Gazze’de soykırım, katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme politikalarını sürdürüyor, Uluslararası Adalet Divanı’nın operasyonların durdurulmasına ilişkin tüm çağrı ve kararlarını ise görmezden geliyor.

Bölgede, 7 Ekim 2023'ten bu yana çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, 159 bin 490 kişi yaralandı. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle aralarında 121 çocuğun da bulunduğu 322 Filistinli yaşamını yitirdi.

İnsan hakları raporlarına göre ise 10 bin 800’den fazla Filistinli, işkence, açlık ve tıbbi ihmal altında İsrail hapishanelerinde tutuluyor.