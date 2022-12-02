Kızına uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulundu: Polise itiraf edip, teslim oldu

02 Aralık 2022 Cuma, 12:06

Irish Times'ın aktardığına göre, adamın, sadece kızına değil akrabalarına ve internette tanıştığı çocuklara da cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Polis, sanığın gizli kayıtlar yaptığını ve görüntüleri bir pedofil ile paylaştığını aktararak, sanığın yeğenine de "beş yaşındayken bir yatıya kalma sırasında cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf ettiğini" söyledi.

BİRÇOK SUÇ KAPSAMINDA TUTUKLANDI

Sanık, tecavüz, röntgencilik, cinsel amaçlı madde kullanma, cinsel saldırı ve çocuk yaştaki bir aile üyesiyle cinsel faaliyette bulunma gibi 14 yıllık bir süreyi kapsayan suçlamalarla Belfast Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılarak tutuklandı.

Belfast Sulh Ceza Mahkemesi, sanığın, polis memuruna "kızını iki yaşındayken taciz etmeye başladığını ve ne olduğunu anlayacak yaşa geldiğinde bıraktığını söylediğini" duyurdu.

Mahkeme, ne kızının ne de yeğeninin sanığın gerçekleştirdiği suçların "tam olarak farkında olmadığını" duyurdu.

Bir dedektif, "Onu uyuşturmak ve tecavüz etmek amacıyla çayına uyku hapları koymuş, ancak ilaçların hiçbir etkisi olmamış" dedi.

İNTERNET ORTAMINDA DA ÇOCUKLARI HEDEF ALMIŞ

Sanığa yönelik taciz iddiaları Belfast bölgesinde yaşayan 10 yaşındaki bir kız çocuğuna kadar uzandı.

Mahkemenin bildirdiğine göre, sanık, internette yaptığı sohbetler sırasında kızı uygunsuz görüntülerini göndermeye ikna etmiş ve bu görüntüler daha sonra "benzer düşünen kişilere" dağıtıldı.

Sanığın, kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıkan dedektif, "Bu suçun geçmişi 14 yıl öncesine dayanıyor ve artık bu suçun, çalışması gereken günlerde ve ailesinin uyuduğu gecelerde ev dışındaki insanlarla iletişime geçmeye kadar tırmandığına inanıyoruz. Bu davranışı takıntılıdır, yeğenine ilgi duyduğunu ve kızına karşı bir takıntısı olduğunu itiraf etmiştir" dedi.

Tutuklanmasının ardından sanık, polise söylediği her şeyin "fanteziden başka bir şey olmadığını" söyledi. Sanık, telefonunda kızının videolarının kayıtlı olduğunu kabul etti, fakat ona cinsel anlamda ilgi duyduğunu reddetti.

AVUKATI 'İÇLER ACISI' DEDİ

Avukat Charlene Dempsey, müvekkilinin durumunu "içler acısı" olarak nitelendirerek, reşit olmayan çocuklarla fiziksel olarak buluşmaya çalıştığına dair bir kanıt olmadığını savundu.

Adamın gözaltından serbest bırakılma girişimini reddeden Bölge Hakimi Anne Marshall, yeniden suç işleme riskinin yüksek olduğunu tespit ederek, "Kefaletle serbest bırakılmasına kesinlikle izin vermem, bu mümkün değil" dedi.