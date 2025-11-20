Kızının OnlyFans belgeseli yayınlandı: Parti lideri istifa etti

Avustralya’da Yeni Güney Galler Ulusal Parti (NSW Nationals) lideri Dugald Saunders, 19 yaşındaki kızının yetişkin içerik platformu OnlyFans’ta yer aldığının ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa etti. Saunders, görevi bıraktığını “ailevi nedenlerle” açıkladı.

İstifa açıklaması, kızının yetişkin içerik endüstrisindeki kariyerini konu alan provokatif bir belgeselin yayınlanmasından sadece bir gün sonra geldi.

Saunders’ın 19 yaşındaki kızı Charlie, “Willow Ray” sahne adıyla “Spicy Summer” adlı altı bölümlük YouTube belgesel serisinin ilk bölümünde yer aldı.

Programda genç kadın, OnlyFans üzerinden yürüttüğü kariyerin kendisine “özgüven kazandırdığını” söyledi.

Lise yıllarında fiziksel görünüşü nedeniyle zorbalığa uğradığını anlatan Charlie, “OnlyFans’taki kadınları görünce belli bir beden ya da şekle sahip olmanın şart olmadığını fark ettim” dedi.

“KENDİ KARARLARIMI KENDİM VERİYORUM”

Belgeselde yer alan açıklamalarda Charlie, yetişkin içerik üreticisi olma kararını savunarak, “Kendi istediğimi yapabilirim. Yasal ve rızası olan bir yetişkinim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, genç kadın OnlyFans gibi platformların genç kadınlar için yeni bir ekonomik alan sunduğunu, “Eskiden kadınlar ev hanımı olmak zorundaydı, şimdi genç kızlar OnlyFans’la zengin olabiliyor” sözleriyle dile getirdi.

52 yaşındaki Dugald Saunders, istifa açıklamasında kızının kariyerine doğrudan değinmedi. Açıklamasında, “Zor bir karar ama aileme ve kendime daha fazla odaklanmak için doğru zaman” dedi.

Ofisi, istifanın belgesel yayınıyla aynı zamana denk gelmesinin “tesadüf” olduğunu savundu.