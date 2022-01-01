KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandıran dağcı Uzun yaşamını yitirdi

01 Ocak 2022 Cumartesi, 16:27

Hayatını ABD'de sürdüren Uzun'un, kayak yaparken kaza sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Uzun için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar, mesajında, "Elde ettiği başarılarla hepimize büyük bir gurur yaşatan Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun'un, Amerika’da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. '7 kıta 7 zirve' hedefiyle büyük başarılara imza atarak, Kıbrıs Türkü'nün egemenliğinin ve bağımsızlığının nişanesi KKTC bayrağını, dünyanın birçok zirvesinde dalgalandırarak gurur kaynağımız olan Birkan evladımıza Allah'tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Uzun'un, büyük özveri, çaba ve zorlu yolculuklarla elde ettiği başarılarının, cesaretinin, çalışkanlığının ve tüm dünyaya sergilediği vatanseverliğinin, birçok genç için esin kaynağı olacağına inancının tam olduğunu kaydeden Tatar, "Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da kayak yaparken kaza sonucu hayatını kaybeden Birkan Uzun için bir taziye mesajı yayımladı.

Sucuoğlu mesajında, "7 kıta 7 zirve hedefi ile çıkmış olduğu yolda bayrağımızı zirvelerde dalgalandırarak bizleri gururlandıran değerli dağcımız Birkan Uzun'un beklenmedik bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı aileye ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Amerika'nın Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan 28 yaşındaki Uzun, 16 Aralık 2021'de, 4 bin 892 metre rakımıyla Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşarak, KKTC bayrağını dalgalandırmıştı.

1993'te Gazimağusa'da dünyaya gelen Uzun, 2011'den bu yana ABD'de yaşamaktaydı.

30 Aralık 2021'de AA muhabirine röportaj veren Uzun şunları kaydetmişti:

"Vinson Dağı'nda (Antarktika) KKTC bayrağını dalgalandırmam, bize koyulan ambargolara bir cevaptı, aynı zamanda beni yetiştiren ülkeme bir teşekkürdü. Uzun bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra KKTC'deki insanlarımızın ambargolar ve önlerindeki engeller dolayısıyla kendi potansiyellerine ulaşamadıklarını gözlemledim. Birçok insanımız, Ada'da doğup büyüyor ve hayatları için büyük hedefler koymuyor. Bunu aslında değiştirmek istedim, gençlerimize motive olmak istedim. Bu yapı (KKTC) olmasa ben burada olmazdım. KKTC olmasa ben doğup büyüyemezdim orada. Şu anki arkadaşlarım yanımda olamazdı. Şu anda yetiştiriliş şeklim ve karakterim böyle olmayabilirdi. Bu devlet sayesinde ben buralara geldim, bayrağı taşmamın sebebi de bir teşekkürdü."

Uzun, ABD'de iş hayatına devam ettiğini fakat ileride KKTC'ye dönmek ve ülkesine katkıda bulunmak istediğini de vurgulamıştı.